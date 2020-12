10-jarige Evans vindt granaat en landmijn en brengt ze tot ontploffing

Al jarenlang droomde de 10-jarige Evans Mols uit Oisterwijk van een metaaldetector. Tijdens zijn tweede keer zoeken deed hij meteen een levensgevaarlijke ontdekking. Hij vond een granaat en een landmijn in de bossen bij zijn dorp. “Het zag eruit als een cupcake met een dopje erbovenop.”

Evans had de metaaldetector voor Sinterklaas gekregen. Een eerste tochtje naar Schoorl leverde nog niet veel op: een paar spijker en een dopje. “We gingen terug naar huis, een beetje teleurgesteld,” vertelt vader Arthur aan Hart van Nederland. Dus zochten hij en zijn zoon met de kerstdagen dichter bij huis, in de bossen van Oisterwijk.

“Eerst kwamen we stukjes metaal tegen, een paar dopjes. Daarna zagen we iets wat we niet herkenden,” legt Arthur uit. Een compleet verroeste cilinder. “Dat bleek later dus een granaat te zijn. Ondertussen bleef de detector maar piepen. Toen kwam er een landmijn uit de grond.”

Ontploffing

Vader en zoon bleven vrij nuchter. “Ik dacht, dat ziet eruit als een explosief”, vertelt Arthur. De twee belden de politie en die stuurde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eropaf. Het was al donker, terwijl de EOD normaal gesproken in daglicht zoek. “Dat was vrij uniek. Ze wilden toch voorkomen dat deze explosieven langer bleven liggen.”

Als klap op de vuurpijl mocht Evans van de EOD zijn gevonden explosieven zelf tot ontploffing brengen. “Ze hadden draadjes gemaakt aan de bom en toen mocht ik op het knopje drukken om hem te laten ontploffen”, vertelt Evans trots.