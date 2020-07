3-jarige Eva was doodziek, maar geneest van zeldzame vorm van botkanker

De vlag gaat uit in Assen. De 3-jarige Eva die leed aan een zeldzame vorm van botkanker, heeft vrijdagochtend te horen gekregen dat ze is genezen. “Toen de dokter het zei, begon ze te huilen. Alle spanning kwam er in één keer uit.”

Eva’s moeder, Ellen Zwiers, vertelt dat er een enorme last van haar schouders is gevallen. “We hebben een jaar lang stress gehad. Toen ze ziek werd, kregen we te horen dat Eva een overlevingskans had van twintig, dertig procent. Dat vandaag hardop wordt uitgesproken dat de kanker weg is, dat ze beter is, is een grote opluchting. We zijn heel blij. De vlag gaat uit, letterlijk.”

Eindelijk haar bloemenkraal

Niet alleen Eva’s ouders weten van blijheid niet waar ze het zoeken moeten. Ook de kleine dame zelf is uitzinnig. “Voor we naar het ziekenhuis gingen, zei ze al: ‘Vanochtend krijgen we goed nieuws? Ben ik beter?’ Toen de dokter het zei, begon ze te huilen. Alle spanning kwam er in één keer uit.”

Eva mocht eindelijk haar felbegeerde bloemenkraal ophalen. Da’s een speciale ketting die kinderen krijgen als ze genezen worden verklaard.

Strenge controles op terugkeer

De komende twee jaar blijven spannend, dan is de kans het grootst dat de kanker terugkomt. Daarom heeft Eva het komende halfjaar iedere zes weken een controle. Na het eerste halfjaar, moet ze eens in de drie maanden langskomen voor een check.

Eva heeft nu nog een sonde, maar die mag eruit als haar medicijnen zijn afgebouwd. “Nu heeft ze nog korte haartjes, maar die groeien snel. Als straks ook de sonde weg is, zie je eigenlijk niet meer dat ze ziek is geweest. In oktober wordt ze vier, dan mag ze naar school en kan ze het gewone leven weer helemaal oppakken.

Ewing-sarcoom bij Eva

Bij het inmiddels 3-jarige meisje werd vorig jaar een Ewing-sarcoom geconstateerd, een kwaadaardige en zeldzame vorm van botkanker. In oktober riep haar moeder Ellen heel Nederland via Facebook op om kaartjes te sturen voor haar derde verjaardag. In februari had ze al 27.000 kaartjes ontvangen.

