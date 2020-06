Redding ernstig verwaarloosde hond komt te laat, baasje wordt vervolgd

De politie heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond uit een huis in de gemeente Waalwijk gered. Helaas voor het dier kwam de redding net te laat. De verwondingen bleken zó ernstig dat is besloten het beestje in te laten slapen.

Bij inspectie bleek het gebit van de hond ernstig verwaarloosd. Ook kon het dier bijna niet meer lopen vanwege een beknelde zenuw in de rug. Dat deelt de Dierenpolitie Zeeland-West Brabant via Facebook.

Geen spoor van levenslust

Omdat de hond al op leeftijd was, veel pijn had en geen spoor van levenslust meer vertoonde, is er in overleg met een dierenarts besloten om de verwaarloosde hond in te laten slapen. “Rust zacht lieverd,” schrijft de dierenpolitie in haar Facebook-bericht.

De eigenaar, die afstand heeft gedaan van het hondje, wordt volgens de dierenpolitie vervolgd.

Beeld: Dierenpolitie Zeeland-West Brabant