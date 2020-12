Moeder kan zoon na acht jaar weer in armen sluiten: 'De andere kinderen hebben hem nog nooit gezien'

Acht jaar lang heeft Selam Geebreyohannes uit Eritrea moeten wachten om haar zoon eindelijk weer te zien. Ze ontvluchtte het Afrikaanse land, maar moest haar kind van drie achterlaten. Na vele lange jaren wachten zijn eindelijk alle papieren goedgekeurd om de nu 10-jarige Capital Berhane naar Nederland te halen. Vandaag kwam hij aan.

“Het is moeilijk, ik heb hem acht jaar niet gezien,” vertelt Selam. Ook voor haar andere kinderen is het een spannende dag, vertelt Habtom, Selams vriend. “Ze konden niet slapen, ze zeiden de hele tijd: ‘wanneer komt mijn broer?’ Ze hebben hem nog nooit gezien.”

DNA-onderzoek

Volgens stichting VluchtelingenWerk Nederland heeft de Selam extreem lang moeten wachten op de hereniging met haar zoon. “Het verschilt per casus, maar over het algemeen duurt het een aantal jaar”, zegt woordvoerder Evita Bloemenheuvel.

In het geval van kinderen uit Eritrea is het lastig om in Nederland aan te tonen dat er een familieband is. Zo is het lastig dat om geboorteaktes in het land aan te vragen. “Daarom is er een DNA-onderzoek nodig op de ambassade. Daarvoor moest het jongetje naar Ethiopië.” Daar woonde Capital samen met zijn tante tot hij eindelijk toestemming kreeg om naar zijn moeder in Nederland te komen.

Coronacrisis

Vluchtelingenwerk Nederland vreest dat er meer ouders lange tijd van hun kinderen worden gescheiden. Nederland loopt achter met het verwerken van asielaanvragen. Daardoor duurt het ook langer voordat een verzoek tot hereniging kan worden aangevraagd. Dit kan alleen als er al een verblijfsvergunning is verstrekt. De wereldwijde coronapandemie maakt de wachttijd in sommige gevallen ook een stuk langer. Verschillende ambassades zijn al gesloten geweest om het personeel te beschermen tegen het coronavirus.

