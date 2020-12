Eredoctoraat voor RIVM-baas Jaap van Dissel

De Universiteit Maastricht kent een eredoctoraat toe aan Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM en hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Leiden.

Van Dissel ontvangt het eredoctoraat tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Maastricht op vrijdag 29 januari 2021. Hij krijgt de titel vanwege ‘het combineren van wetenschappelijk werk met een maatschappelijke rol’. “En dat op een thema van groot gewicht in een woelige tijd”, aldus de universiteit verwijzend naar de coronacrisis. “In die rol bereikt hij een breed publiek met wetenschappelijke inzichten uit zijn vakgebied.”

Colleges voor het hele land

Verder vervult Van Dissel als voorzitter van het Outbreak Management Team een centrale rol in de coronacrisis. “Dankzij hem is de wetenschap een belangrijk baken en kompas voor het kabinet”, zegt Christian Hoebe, erepromotor en hoogleraar infectieziektenbestrijding aan de Universiteit Maastricht. “Nog nooit was er dagelijks zoveel aandacht voor het vakgebied van de infectieziekten. Iedereen weet nu wat een druppelinfectie, een reproductiegetal, bron- en contactonderzoek en transmissie zijn, dankzij de briefings van Van Dissel: colleges voor het hele land.”

Van Dissel haalde recent de tweede plek van de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, na Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

