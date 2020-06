Eredivisie vanaf september mét publiek, maar supporters willen met zijn allen

De KNVB wil met het nieuwe seizoen in de eredivisie op 12 september van start gaan. Publiek is eveneens weer welkom in de stadions, mits de bezoekers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter in acht nemen. Dat betekent in de praktijk wellicht dat de clubs niet meer dan een derde van hun stadioncapaciteit kunnen benutten.

Dat liet de voetbalbond weten nadat premier Mark Rutte namens het kabinet bekend had gemaakt dat er per 1 juli weer volop getraind mag worden en dat ook wedstrijden weer mogelijk zijn. Voor de herstart van de Eredivisie speelt het Nederlands elftal op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League, tegen Polen en Italië.

“Wij zijn erg blij met de laatste versoepelingen, die in lijn liggen met ons Deltaplan”, reageerde Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Dat alle selecties zich nu vroegtijdig volwaardig kunnen voorbereiden scheelt straks veel blessureleed gedurende het seizoen. Mooi ook dat we al de eerste stappen kunnen zetten om weer voor publiek te spelen. Hoewel het in sommige stadions lastig is om met beperkt publiek te spelen, is deze tussenstap noodzakelijk. De buitenlandse beelden op tv hebben de afgelopen weken wederom aangetoond dat de fans een cruciale rol spelen bij de beleving van het voetbal.”

Volle stadions

Supportersverenigingen juichen de terugkeer van wedstrijden in het betaald voetbal met publiek toe. Over de precieze uitwerking van de voorgestelde plannen voor de mogelijke start van de eredivisie half september hebben ze echter hun twijfels.

“Of iedereen in het stadion, of niemand per medio september”, zegt Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Hij pleit ervoor om proef te draaien met een deel van de supporters in de oefencampagne in augustus. Zodat er bij de start van de competitie in september bij het uitblijven van grote uitbraken weer volle stadions mogelijk zijn. “Als we pas in september hiermee gaan beginnen is dat gemiste tijd”, zegt Nagtzaam.

Anderhalve meter

Publiek is weer welkom, maar wel op een aantal strikte voorwaarden, liet premier Rutte woensdagavond weten. De 1,5 meterregel moet overal in de stadions worden aangehouden, hetgeen betekent dat de clubs ongeveer een derde deel van hun stadioncapaciteit kunnen gebruiken. Het zingen van liederen en spreekkoren zijn verboden wegens het risico op verspreiding van het coronavirus.

“Ajax heeft 40.000 seizoenskaarten verkocht. Wij kunnen niet met droge ogen naar onze achterban en zeggen dat de een wel en de ander straks niet mag komen”, legt Nagtzaam uit. “Dat is niet te verkopen.”

Seizoenskaarthouders

De supportersvereniging van Feyenoord vindt eveneens dat bij de start van de eredivisie in ieder geval plaats moet zijn voor alle seizoenkaarthouders. “Dit is het startsein om met elkaar aan de slag te gaan”, zegt Remco Ravenhorst. “Het is nu juni, we mogen best die ambitie hebben.”

Bij de uitvoerbaarheid 1,5 meterregel in de stadions heeft de voorzitter van de supportersvereniging van de Rotterdammers zijn vraagtekens. “Je loopt allemaal door de aanlooproutes en hoe kom je naar het toilet.” Hij wil echter niet zover gaan dat hij zegt dat straks of alle supporters mogen komen of anders geen. “We gaan kijken wat we met elkaar gedaan krijgen.”

Beide voorzitters hebben wel hun bedenkingen bij het verbod op spreekkoren en het zingen. “Wie moet dat gaan handhaven?”, vraagt Nagtzaam zich af. “Dat gaat toch niet, voetbal gaat toch om emotie”, zegt Ravenhorst over het voorstel van premier Rutte om zachtjes hoera te roepen bij een doelpunt.

De KNVB gaat op 8 juli protocollen voor de invulling van gelimiteerd publiek verstrekken richting clubs. Naar de aanvangsdatum van de Keuken Kampioen Divisie wordt nog nader gekeken. De competities in het amateurvoetbal kunnen nagenoeg starten op de reguliere data van de speeldagenkalender.

