Enschedese voetbalclub herdenkt na mishandeling overleden Marco (26)

Voetbalclub Phenix in Enschede heeft woensdagavond de 26-jarige Marco van der Kolk herdacht. De man raakte afgelopen weekend ernstig gewond na een mishandeling in het centrum van de stad en overleed maandag aan zijn verwondingen.

In het clubhuis van de voetbalclub kwamen leden donderdagavond samen om hun overleden lid en vriend te herdenken. Er heerst grote verslagenheid. “Het is zinloos geweld, hoe je het ook went of keert”, vertelt bestuurslid John ter Mors. “Dat is gewoon nog steeds een diepe wond in de club.” Ter Mors omschrijft Marco als een rustige jongen “die altijd de sussende factor had”. “Als er al iets was, liep hij nooit voorop, ging hij zich nooit te buiten aan wat voor taal of wat voor woord ook.”

Verdachten weer vrij

Na de fatale vechtpartij werden twee mannen aangehouden. Zij zijn donderdagmiddag weer vrijgelaten nadat uit politieonderzoek was gebleken dat beide partijen geweld hadden gebruikt.

“Eigenlijk boeit mij dat op dit moment helemaal niet”, zegt Ter Mors in een reactie op het nieuws. “Je wilt die jongen op dit moment gewoon eerst rustig even een plekje geven en de familie vooral respecteren en zorgen dat ze hun zoon, hun kind, hun kleinzoon kunnen begraven.”

Stille tocht

In samenspraak met de nabestaanden van Marco organiseert de voetbalclub volgende week woensdag een stille tocht voor de man. De stoet vertrekt dan vanaf het voetbalveld naar de plek waar de 26-jarige Enschedeër de fatale klap kreeg; in de Haverstraatpassage, op de hoek met de Oude Markt.

