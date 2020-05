Enorme vogelspin duikt op in bakje druiven van Albert Heijn

Bart van den Akker uit Arnhem schrok zich kapot toen hij zaterdag een bakje druiven uit de koelkast haalde. Er bleek een bijzondere verrassing in te zitten, namelijk een levensechte vogelspin.

“Zaterdagochtend pak ik dat bakje uit de koelkast en haal ik er een trosje druiven uit om aan mijn zoon te geven. Niks bijzonders. Later die dag wilde ik er nog een trosje uit halen. Toen zag ik die enorme vogelspin. Ik ben enorm geschrokken natuurlijk”, zegt Bart over zijn bijzondere vondst tegen het AD.

Bart wist intussen niet goed wat hij met de vogelspin aan moest, maar zijn buurman weet veel van dieren en had wel interesse om hem te houden.

Productiefoutje

Albert Heijn laat weten dat het mogelijk is mis gegaan bij een van de leveranciers in Chili. “We vermoeden dat deze kleine vogelspin goed gecamoufleerd in een tros de inspectie heeft doorstaan of dat hij vlak voor het sluiten van het bakje tussen de druiven is gekropen.”