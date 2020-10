Nederlandse leraren moeten zich vrij voelen om in de klas spotprenten te laten zien en discussies te voeren over gevoelige onderwerpen. Dat vinden leraren nu soms lastig, zei minister Van Engelshoven van Onderwijs bij de inloop van de ministerraad.

Na de aanslagen in Frankrijk is er veel discussie over spotprenten en de vrijheid van meningsuiting. De Franse leraar Samuel Paty werd vermoord door een islamitische extremist omdat hij een spotprent van de profeet Mohammed had laten zien in de klas. Van Engelshoven zegt dat signalen krijgt van Nederlandse leraren die het moeilijk vinden dit soort onderwerpen te bespreken in de les.

Lees ook: Vlaggen halfstok om terreur in Nice: ‘In rouw na barbaarse aanslag’

De minister vindt het belangrijk dat docenten zich vrij voelen om met behulp van spotprenten een discussie te beginnen in de klas. “Politici mogen ook belachelijk gemaakt worden. Dat past bij de vrijheid van meningsuiting”, zegt ze na vragen van Hart van Nederland.

Maatregelen tegen aanslagen

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geldt de dreiging van aanslagen ook voor Nederland. Hij gaat vrijdag met zijn Europese collega’s in gesprek over de bestrijding van terroristische aanslagen zoals donderdag in Nice.

Lees ook: Kamer geschokt over mesaanval Nice: ‘Onbevattelijk’ en ‘hartverscheurend’