Driving en sailing home for Christmas: Nederlanders toch nog op tijd thuis uit Engeland?

Gaat het dan toch gebeuren? Nederlanders die vastzitten in Engeland of ergens anders in het Verenigd Koninkrijk kunnen waarschijnlijk toch naar huis. De tunnel naar Frankrijk gaat woensdag weer open en de ferry’s varen gelukkig nog. Wel moet een negatieve coronatest worden getoond bij binnenkomst in ons land.

Veel vrachtwagenchauffeurs hebben nog een ticket weten te bemachtigen voor de boot. En ook voor andere Nederlanders ziet het er goed uit. Vrij naar kersthit-grootheid Chris Rea: Driving/sailing home for Christmas, dus.

Lees ook: Julius en medestudenten gestrand: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

Toch terug?

Voor Julius Itjeshorst is het toch nog even spannend. Hart van Nederland sprak hem maandag al. Toen werd hij van de boot gehaald, die hem aanvankelijk terug zou brengen naar Nederland. Julius wil namelijk dolgraag met de kerst thuis zijn. Nu gloort er, met de mededeling van minister Blok dat een negatieve test voldoende is om binnen te komen, licht aan de horizon. “Er is voor mij nog veel onduidelijk, maar dit is in ieder geval wel goed nieuws!” aldus Julius.

Lees ook: Vrachtwagenchauffeur Horst vast in Verenigd Koninkrijk: ‘Als je dochter vraagt of je thuiskomt met kerst, krijg je toch een brok in je keel’

Vrachtwagenchauffeur Horst Kreukniet is ook weer een stuk blijer dan maandag. Toen leek het erop dat zijn gezin hem zou moeten missen bij het kerstdiner. Op het moment dat we hem dinsdag spreken, is hij nog druk onderweg in Engeland. Het werk zit er nog niet op. Maar het is nu toch gelukt: dinsdagavond of woensdagochtend pakt hij de ferry. Hij heeft toch een ticket weten te regelen.

Zijn vrachtwagen zet hij dinsdag begin van de avond al bij de ferry, zodat hij de boot niet zal missen. Horst: “Mijn familie is heel blij dat ik Engeland uit kan! Mijn dochter vroeg ‘is het al kerst?!'”