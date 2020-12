Energiezuinige nieuwbouwwoningen Helmond moeten tegen de vlakte wegens ernstige gebreken

In Helmond moeten 26 fonkelnieuwe, half afgebouwde energiezuinige woningen aan de Houtse Akker worden afgebroken. Volgens een woensdag door de gemeente Helmond gepubliceerde raadsbrief is sprake van zeer ernstige bouwtechnische en constructieve gebreken.

De gemeente stelt dat de gebouwen tot aan het staalframe moeten worden afgebroken. Ze moeten vanaf de fundamenten opnieuw worden opgebouwd, aldus burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel in de brief. De gemeente beraadt zich op juridische stappen tegen de ontwikkelaar.

Kopers ernstig gedupeerd

De 26 kopers zijn ernstig gedupeerd. Volgens de burgemeester bevinden zij zich al maanden in onzekerheid. De kopers kregen dinsdagavond het slechte nieuws te horen. “Begrijpelijkerwijs zijn de constateringen hard aangekomen bij hen”, aldus Blanksma. De gemeente raadt hen aan een collectief te vormen om zo samen op te trekken bij het aantrekken van experts op bouwkundig, constructief, financieel of juridisch terrein. De gemeente wil bijdragen in hun kosten.

Een en al ellende

Het rommelt al langer rond de nieuwbouw in Helmond. Projectontwikkelaar en onderaannemer lagen lange tijd met elkaar overhoop over geld. Kopers moeten veel langer dan normaal wachten op hun nieuwe woningen door vertragingen in de bouw. Enkelen kampen met hoog oplopende kosten, onder meer omdat ze elders tijdelijk onderdak moeten zoeken, bleek uit eerdere publicaties in regionale media.

