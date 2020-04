Els vangt huisdieren op van overleden baasjes en haar opvang zit nu stampvol

Els Adams vangt met haar stichting huisdieren op van baasjes die zijn overleden. Normaal gesproken is het de bedoeling dat mensen bij leven en welzijn al opvang regelen voor na hun overlijden. Maar met de coronacrisis is die tijd er niet altijd en nu wordt stichting ‘Laat uw huisdier na’ overspoeld met huisdieren. Op dit moment worden er ruim 120 dieren opgevangen. En dat allemaal bij Els thuis.

Het is zo druk dat op alle plekken buiten en binnen het huis honden en katten zitten. Het huis van Els staat vol met kooien, manden en kussens. “Ik wil steeds “nee” zeggen als ik een nieuwe aanvraag krijg, maar dan is het weer zo’n schrijnend geval dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen om te weigeren’, biecht ze op aan Hart van Nederland. ”Er is hier echt sprake van een noodsituatie.”

Water aan de lippen

Het water staat de stichting dan ook financieel tot aan de lippen. Alles gaat met vrijwilligers die al hun tijd in het werk steken. Maar er is ook geld nodig voor voer en medische verzorging. ”Regelmatig krijgen we diertjes van oudere mensen die zelf ook een beetje eenzaam waren, dan zijn de honden of katten soms ook wat minder goed verzorgd”, vertelt Els verder. ”Gelukkig heb ik een hele fijne dierenarts die echt flink onder de prijs kan helpen, maar die zit in België en ik mag de grens niet meer over.”

Aanvragen voor opvang komen trouwens uit het hele land, niet alleen uit Brabant, vertelt Els. ”En het is voor die beestjes natuurlijk ook een hele traumatische ervaring. Opeens is je baasje er niet meer en zit je in een totaal andere omgeving. Dat is ook genoeg reden voor ons om ze extra te verwennen en goed te verzorgen.” Op dit moment zitten er 120 dieren bij Els; 44 honden en de rest bestaat uit poezen.

Besmet

Of ze dan niet bang is om via de huisdieren zelf besmet te worden met het coronavirus? ”Nee, eigenlijk niet. Er is misschien een kleine kans en dieren hebben vaak last van een of ander coronavirus, maar volgens mij is het niet wetenschappelijk aangetoond dat het makkelijk overspringt van dier naar mens. Bovendien blijft zo’n virus ook niet eeuwig in leven en een hele goede wasbeurt helpt ook al aardig.”

Mensen die de stichting een handje willen helpen of een financieel steuntje in de rug willen geven, kunnen terecht op de website van stichting ‘Laat uw huisdier na’.