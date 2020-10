Elodey was bij drukbezochte Walibi Fright Nights: 'Niemand hield zich aan de lijnen'

Na veel kritiek op de naleving van de coronaregels heeft Walibi Holland zondag besloten om per direct te stoppen met de Fright Nights en Spooky Days. Het was er de afgelopen dagen veel te druk, zag ook horecaondernemer Elodey Martens, die samen met zijn broertje een weekendje weg had geboekt naar het pretpark in Biddinghuizen.

“Ik ben beide dagen geweest. Vrijdag hadden ze al kunnen zien wat er moest gebeuren. Daarom ben ik ook zo boos”, vertelt hij zondag aan Hart van Nederland. “Het was gewoon veel te druk. Tien meter voor de kassa ging het prima. Overal stonden medewerkers die mensen afstand lieten houden. Maar vijftig meter voor de kassa stonden 300 of 400 man op elkaar geplakt.”

Walibi Holland zegt vooraf al maatregelen te hebben genomen. Zo had het pretpark een virtueel reserveringssysteem voor wachtrijen in gebruik, zodat mensen niet bij de attracties in de rij hoefden te staan. Maar dat werkte volgens Martens helemaal niet. “Dan waren we aan de beurt en dachten dat we door konden lopen, liepen we de wachtrij in! Daar hebben we 45 minuten gestaan en het was veel te druk. Niemand hield zich aan de lijnen.”

Schuilen voor de regen

Het ging pas echt mis toen het zaterdag begon te regenen, zo erkent ook een woordvoerder van Walibi Holland. “Daar zie je dat mensen op minder dan 1,5 meter van elkaar staan. Nadat de regen was opgeklaard ging het weer snel goed. Mensen bleven binnen staan, dus we hebben de doorloop gestimuleerd. En we zijn mondkapjes gaan uitdelen.”

Verschillende bezoekers melden op Twitter dat ze geen mondkapjes hebben gezien. En ook Martens vond de maatregelen niet voldoende. “Ik heb vrijdag al een mail gestuurd naar Walibi. Ze waren zaterdag pas gele pijlen op de vloer aan het aanbrengen en extra borden aan het plaatsen. Dat was een dag te laat, maar goed.”

Ik heb nog nooit zo slechte dag gehad in walibi. Al me kleding is doorweekt waardoor ik bijna onderkoelt raakte. Er waren teveel mensen in het park. En heel weinig acteurs voor Halloween fright nights. En zoveel storingen in het park niet normaal. — Jjaarrii (@Jjaarrii360) October 10, 2020

vandaag alsnog hele dag met mondkapje opgelopen want walibi heeft veel te veel mensen binnen gelaten ❤️ naast dat was het wel weer leuk trouwens — Lotte (@lotverdorie) October 10, 2020

Martens en zijn broertje besloten zaterdag om toch maar eerder naar huis te gaan. “Het was niet verantwoord. Het liep steeds meer uit de hand. Toen ik ging mochten er nog steeds bezoekers naar binnen, terwijl Walibi op Facebook al een oproepje had gedaan om vanwege technische storingen weg te blijven.”

Het ergste vindt hij de laksheid van het park. “Ik werk in de horeca. Die sector gaat kapot door dit circus. Mijn broertje werkt in de beveiliging. Hij moet zich laten testen, anders mag hij zijn werk niet doen. Toen we de GGD belden en Walibi noemden, hoefden we geen klachten te vertellen. Ze hebben gelijk een afspraak ingepland.”

Eigen verantwoordelijkheid

Walibi Holland heeft inmiddels “met pijn in het hart” besloten te stoppen met de Fright Nights. “Wij realiseren onze verantwoordelijkheid met het toenemende aantal besmettingen. Het is niet verstandig om door te gaan”, aldus een woordvoerder. Ze zegt dat het park er alles aan gedaan heeft om mensen 1,5 meter afstand te laten houden.

“Maar mensen vinden dat lastig. Dat zien we in de Albert Heijn of waar dan ook: er zit een eigen verantwoordelijkheid om de afstand te bewaren. Het was niet te druk in het park.” Volgens de woordvoerder hebben de medewerkers van het pretpark heel hard hebben gewerkt om de twintigste editie van de Fright Nights coronaproof te maken, “maar je ziet dat de maatregelen ons hebben ingehaald. Mensen hebben ook een stukje eigen verantwoordelijkheid.”