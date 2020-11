Er komt geen Elfstedentocht dit jaar. Tenminste, niet zolang we te maken hebben met het coronavirus. Dit heeft de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden donderdagmiddag bekend gemaakt.

De vereniging heeft in overleg met de provincie en de Veiligheidsregio Fryslân besloten dat de Tocht der Tochten met de huidige coronaregels niet kan doorgaan. Voornamelijk de 1,5 meter-maatregel blijkt roet in het eten te gooien.

Lees ook: Verslagenheid heerst na brutale inbraak bij Heemskerkse ijsclub

Onverantwoord

De inschrijving, start en uitschrijving kan op 1,5 meter afstand gehouden worden. Maar volgens het bestuur is het niet te doen om de afstand over de hele route aan te houden. Ze vinden het daarom onverantwoord om zo’n groot evenement te organiseren.

Mochten de maatregelen versoepeld worden, gaat de organisatie de situatie opnieuw bekijken. Zoals ieder jaar is het draaiboek voor een Elfstedentocht wel geactualiseerd. Op 1 december ligt deze klaar. Als alle omstandigheden een tocht toelaten, kan het bestuur de Elfstedentocht binnen 48 uur organiseren.

Lees ook: Elfstedentochtwinnaar Van Benthem weet het zeker: ‘Die tocht komt er!’

Elfstedentocht

Het is 23 jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst is gereden. In 2012 leek het ijs dik genoeg en laaide de Elfstedenkoorts op. Maar niets bleek minder waar. Het ijs was op veel plekken te dun en de organisatie besloot de boel af te blazen.