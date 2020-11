Honderden kisten vol eikenprocessierupsen: bestrijders komen er niet vanaf

Bestrijdingsbedrijven komen maar met moeite van hun eikenprocessierupsen af. Meer dan de helft van de dit jaar verwijderde nesten van de jeukrups zijn nog niet verbrand. Henry Kuppen van kenniscentrum Eikenprocessierups vreest dat ondernemers vreest dat ondernemers naar andere oplossingen gaan zoeken.

Eén van de bedrijven waar nog kisten vol met processierupsen staan is van hovenier Roel Timmerman. Hij heeft er nog zo’n 500 die naar een van de verwerkingsbedrijven moeten om te worden verbrand. Het probleem is dat er maar heel weinig plekken zijn die de rupsen verbranden.

Kosten te hoog

“Er zijn twee partijen waar wij nu de rupsen naartoe kunnen brengen”, zegt Timmerman. “Die zitten in Delfzijl en Alkmaar. Dat is voor ons vanuit Drenthe niet om de hoek.” Daarnaast is het verbranden van rupsen ook erg prijzig. “We kunnen maar kleine aantallen per keer brengen. Daardoor heb je meer transportkosten.” Een aantal jaar geleden konden rupsen nog een paar kilometer verderop worden verwerkt, maar daar zijn ze gestopt met het verbranden van de jeukrupsen.

Henry Kuppen van het kenniscentrum eikenprocessierups ziet de situatie zoals bij bestrijder uit Drenthe op meerdere plekken in het land. “We herkennen dat er te weinig locaties zijn en de prijzen te hoog”, zegt de expert. “Meer dan de helft van de eikenprocessierupsen dat dit jaar uit de bomen is gehaald is nog niet verwerkt.”

Zorgen

Voor nu zorgt de kleine verbrandingscapaciteit nog niet als een onoverkomelijk probleem, maar hoe langer het duurt, hoe gefrustreerder ondernemers worden. “Ik maak mij er meer zorgen om dat partijen het allemaal te moeilijk vinden en het maar op een illegale manier in de natuur dumpen. “Op die manier kunnen de brandharen in de voedselketen terecht komen.