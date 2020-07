Eigenaar auto aangehouden voor brand bij tankstation Tilburg

De 37-jarige eigenaar van een auto, die woensdag rond 17.30 uur uitbrandde bij een tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg, is aangehouden. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en onderzoekt de rol van de man bij de brand.

Bij de brand raakte de verdachte lichtgewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen kan de politie niets zeggen. Wel is duidelijk dat ze niet zo ernstig waren dat hij in het ziekenhuis moest blijven. De man zit inmiddels in een politiecel.

Onderzoek naar incident

Volgens een politiewoordvoerster is nog onduidelijk hoe de brand, die ook voor flinke schade aan het pompstation zorgde, is ontstaan. “We onderzoeken camerabeelden en filmpjes die door omstanders zijn gemaakt”, vertelt ze tegenover Hart van Nederland.

De politie kan niet zeggen of het wellicht om een verwarde man ging of dat anderen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de brand. “We sluiten op dit moment niets uit.” Daarnaast onderzoek de politie ook nog of er mogelijk een ander persoon betrokken was bij het incident.