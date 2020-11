Efteling stopt met muzikaal entertainment na ophef over drukte

De Efteling heeft besloten vanaf nu te stoppen met het aanbieden van muzikaal entertainment. De aanleiding is de ophef die ontstond nadat er een video werd verspreid met dansende Efteling-bezoekers. Dat leidde tot woedende reacties. De organisatie denkt nu na over extra maatregelen in het weekend.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Efteling aan Hart van Nederland na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

In de video is te zien dat de bezoekers het behoorlijk gezellig hebben en dat er meerdere artiesten optreden. De bezoekers dansen en lijken zich niet te houden aan de coronamaatregelen. De video zorgt voor veel boze reacties. Zo is er onder andere geen begrip dat alle horeca gesloten blijft, maar dat er in de Efteling blijkbaar gewoon gefeest kan worden.

Een woordvoerder van het park laat weten dat de organisatie ‘geschrokken is van de ophef en met verbazing naar het filmpje heeft gekeken’. De entertainment act wordt tijdens de Winter Efteling opgevoerd en is in het weekend en tijdens vakanties te zien. Afgelopen weekend was het het tweede weekend dat het werd opgevoerd voor publiek. “Het gaat om een gospelgezelschap dat normaal zorgt voor een winterse en rustige sfeer, maar niet voor hossende mensen.” Volgens de woordvoerder was de act zeker niet bedoeld om mensen aan te zetten om er een feestje te maken. “Aangezien dit nu wel gebeurd is, hebben we het besluit genomen om de muzikale acts te schrappen om herhaling te voorkomen.”

‘Geen evenement’

Wel laat de zegsman weten dat de dag verder over het algemeen goed verlopen is. “We zien dat 99 procent van onze gasten zich voorbeeldig gedraagt. Wel hebben we gemerkt dat we op een aantal locaties niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Om die reden wordt er nagedacht over eventuele extra maatregelen voor komend weekend.”

Afgelopen zondag konden klanten van Essent met korting naar de Efteling, maar de woordvoerder benadrukt dat dit geen evenement was, maar een reguliere openstelling. “Ook op deze dagen houden we ons aan de maximale capaciteit.”