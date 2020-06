De eerste zomerdag van 2020 wordt ook écht zomers

Zondag 21 juni is officieel de eerste zomerdag. Hoewel het onweer, de vele regenbuien en alle hagel anders doen vermoeden, staat ons ook zomers weer te wachten. En ja, dat laat zich deze zondag al zien.

In de nacht van zaterdag op zondag valt het exacte moment van de zonnewende, meldt Weer.nl. Dan bereikt de zon haar hoogste punt op het noordelijk halfrond: het startsein voor onze astronomische zomer. Zondag is meteen ook de langste dag van het jaar.

Zoals je weet: na regen komt zonneschijn. Ook dit weekend zullen er nog wat buien vallen, maar die vallen in het niet in verhouding tot wat er de afgelopen dagen viel. Vanaf zondag gaan bovendien de temperaturen weer stijgen. Aankomende zondag kun je op veel plaatsen in Nederland rekenen op een temperatuur van 25 graden. Daarmee is de eerste zomerdag ook qua temperatuur officieel zomers.

Tropische waarden in beeld

“Maar het wordt nog doller,” schrijft Weer.nl. “Het duurt nog even, maar vanaf volgende week woensdag zien we nu al op behoorlijk grote schaal tropische waarden in de kaarten verschijnen. 30, 31 graden, of misschien wel meer dan dat.”

Het zou dit jaar voor het eerst zijn dat we de magische grens van de tropische 30 graden passeren. Of we het ook echt gaan halen, is nog even afwachten, maar reken in ieder geval op een gezonde dosis zomerhitte. Voor wie het te heet vindt: langs de kust kan er een lekker verkoelend zeewindje opsteken.