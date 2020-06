Eerste vaatje nieuwe haring in ontvangst genomen in Erasmus MC in Rotterdam

Het eerste vaatje nieuwe haring is donderdag aangeboden in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) namen het in ontvangst.

“Hij smaakt echt lekker”, zegt Gommers tegen Hart van Nederland. “Ik kan me niet meer precies herinneren hoe hij vorig jaar smaakte, maar smaakt echt vettig en vers.” Aan vis heeft Gommers de laatste maanden weinig kunnen denken door de toestroom van coronapatiënten naar het ziekenhuis.

‘Er hangt een goede sfeer’

Inmiddels lijkt de rust weer te zijn teruggekeerd in het ziekenhuis. “We zien nu dat er nog maar 80 patiënten liggen op de ic. Als je nu bij mij de afdeling op loopt, is daar echt rust. We zijn daar echt weer gewone zorg aan het doen”, vertelt Gommers. “Er liggen bij ons nog drie patiënten met het coronavirus, maar er hangt gewoon een goede sfeer. Iedereen is relaxed.”

Na de twee voorzitters werden ook alle zorgverleners in het ziekenhuis op haring getrakteerd. Ook werd de haring uitgedeeld aan personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda.

Geen traditionele veiling

Door de coronamaatregelen kon de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. Op de vraag aan wie het vaatje dan moest worden gegund, kwam volgens het Nederlands Visbureau al snel het antwoord: “de hardwerkende zorgverleners in de frontlinie”. Gekozen is voor Kuipers en Gommers omdat zij al maanden het gezicht van de strijd tegen het coronavirus zijn en daarmee de verpersoonlijking van die groep.

De veiling van het eerste vaatje, op de visafslag in Scheveningen, is altijd de start van het nieuwe haringseizoen.

ANP/Redactie