Eerste nieuwe Intercity van NS komt aan in Nederland

In 2017 kregen we al een voorproefje, nu is het tijd voor het echte werk. De eerste nieuwe Intercity van NS kwam vandaag aan in Nederland. Al reed het nieuwe paradepaardje nog niet zelfstandig.

De trein werd door een locomotief via het Duitse Bad Bentheim bij Oldenzaal de grens over geduwd. Vervolgens werd hij via Almelo, Hengelo, Deventer, Zwolle en Lelystad naar de NS-werkplaats in Watergraafsmeer geloodst.

De nieuwe Intercity – onder liefhebbers liefkozend ‘De Wesp’ genoemd – wordt gebouwd in Polen. NS noemt hem liever Intercity Nieuwe Generatie. Naar verwachting kunnen de eerste passagiers in 2021 instappen.

Beeld: SPS Media