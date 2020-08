Nederlandse hulpverleners in Beiroet hebben rustige dag: 'Al veel werk verzet'

Het Nederlandse hulpteam in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft tot nu toe een rustige eerste dag gehad. Dat laat een woordvoerder van het Urban Search and Rescue Team (USAR) weten aan Hart van Nederland.

Bij de verkenning van het rampgebied in hoofdzagen de hulpverleners hoe groot de verwoesting is, maar konden ze nergens direct hulp verlenen. Een groep van negen man maakte donderdagmiddag een verkennende ronde door het zwaarst getroffen deel van de stad.

Dicht bij havengebied

“We zagen dat we daar geen slachtoffers konden helpen. De lokale teams hebben al veel werk verzet”, vertelt Jop Heinen van USAR vanuit Beiroet. De Nederlanders kwamen tot enkele honderden meters van het havengebied waar de zware explosie dinsdag plaatsvond. Verschillende inwoners bedankten de hulpverleners voor hun komst.

Het USAR-team hoopt later in de avond of mogelijk in de nacht nog ingezet te worden. “We kunnen ondersteunen in de coördinatie en het verlenen van noodhulp”, zegt Heijnen. Bij een eerdere missie na orkaan Irma op Sint-Maarten heeft het team al eerder die taak gekregen.

Komende dagen in Beiroet

De 63 Nederlandse hulpverleners verwachtten de komende dagen nog in Libanon te blijven. Gemiddeld blijft het team zeven dagen in het buitenland als het wordt ingezet. In onderling overleg kan er besloten worden om eerder terug te keren.

Beiroet werd twee dagen geleden opgeschrikt door een enorme explosie in het havengebied. De schokgolf die door de knal werd veroorzaakt zorgde voor veel schade in de hoofdstad. Zeker 135 mensen zijn omgekomen. Naast het Nederlandse team hebben onder andere Tsjechië, Polen en de Verenigde Staten hebben ook hulpteams naar het land gestuurd.