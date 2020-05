Spannende 'eerste' dag voor leerlingen afgebrande school Lelystad: 'We gaan ervoor'

Basisscholen in heel Nederland zijn maandag voor het eerst in bijna twee maanden tijd weer open gegaan. Zo ook basisschool De Triangel in Lelystad. Een felle brand legde de school eind maart compleet in de as, waardoor de geplande verhuizing naar een nieuw pand noodgedwongen moest worden vervroegd.

Een extra spannende dag dus voor de leerlingen, die naast het weer naar school gaan en de bijbehorende maatregelen nu ook moeten wennen aan een nieuwe school. Maar ondanks alle veranderingen voert vooral blijdschap maandag de boventoon.

Dubbel gevoel bij ouders

Veel ouders én leerlingen zijn blij dat de kinderen weer naar school mogen. “Het heeft lang genoeg geduurd”, zegt een ouder aan Hart van Nederland. “We zijn er en we gaan ervoor.” Een moeder vertelt haar zoon met een “dubbel gevoel” achter te laten. “Aan de ene kant ben ik heel erg blij, want voor de kinderen is het hartstikke goed dat ze weer lekker sociaal aan de gang kunnen en weer kunnen leren.”

Aan de andere kant vindt de moeder het ook wel een beetje eng, “want we weten niet honderd procent zeker dat kinderen niet besmet kunnen raken”. Toch is ze vooral blij dat het normale leven weer een beetje doorgaat. “Het geeft me vertrouwen dat het coronavirus ooit echt over gaat, dus daar word ik heel blij van.”

‘Hier snappen ze mijn grapjes’

Na acht weken thuisonderwijs is het ook voor de leraren een genot om weer voor de klas te kunnen staan en de kinderen weer in persoon te kunnen zien. “Ik ben echt blij dat ze er weer zijn”, vertelt juf Linda van Beijeren. “Het is beter dan online lesgeven. Hier snappen ze mijn grapjes ook en hoor ik ze lachen. Dat hoor ik niet tijdens de digitale lessen.”

Op de school zijn de nodige maatregelen genomen om de leerlingen veilig les te kunnen geven. Zo wordt er gewerkt met halve klassen, waarbij de helft van de groepen op maandag les krijgt en de andere helft op dinsdag. Daarnaast blijven de kinderen over tijdens de lunchpauze, moeten ze andere meter afstand houden van elkaar en vaker hun handen wassen.

Ook worden de toiletten en wasbakken in de school vaker schoongemaakt en is de bewegwijzering aangepast met afzetlinten, lijnen en pionnen.

Soepel, niet vlekkeloos

De ochtend is volgens schooldirecteur Joop Aalbers soepel verlopen. “De kinderen hadden thuis instructiefilmpjes ontvangen, waarin ze konden zien via welke ingang ze naar binnen moesten.” Dat ging “heel goed”, aldus Aalbers .

Toch verliep nog niet alles helemaal vlekkeloos. “Er waren nog wel een paar dingetjes met ouders die mee het schoolplein opliepen of toch nog even naar binnen wilden”, vertelt de schooldirecteur. “Ook stonden er kinderen bij de verkeerde deur.”

Maar Aalbers denkt dat dat een kwestie van een paar dagen is. “Bij de onderbouw zie je ook dat kinderen geneigd zijn de juf om de nek te vliegen en de juf ook wel de kinderen, maar dat kun nu even niet, helaas.”