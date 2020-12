Een vrouw vond maar liefst 1000 euro in een geldautomaat in De Meern, maar rekende zich niet rijk. Ze leverde het gevonden geld keurig in bij de politie.

De eigenaar van het geld werd snel gelokaliseerd, meldt de politie, en is heel, heel blij. De politie geeft de eerlijke vindster een dikke pluim. “Een 10 voor eerlijkheid en een zuiver geweten”.