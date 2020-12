Houdverbod van tien jaar voor dierenmishandelaren dankzij nieuwe wet

Mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen moeten in de toekomst een houdverbod kunnen krijgen van maximaal tien jaar. Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Carola Schouten (Landbouw) komen met een nieuwe wet om dit mogelijk te maken.

Een houdverbod kan al door een rechter worden opgelegd, maar alleen in combinatie met een andere straf. Met deze nieuwe wet wordt het mogelijk om een houdverbod als zelfstandige straf op te leggen. Daarmee komt de lat lager te liggen om het middel in te zetten en zo dieren te beschermen. “Een belangrijk wetsvoorstel om te laten zien dat we dat soort zaken niet accepteren,” zegt Schouten.

Houd- en gebiedsverbod

Als de rechter een houdverbod oplegt onder de nieuwe wet, gaat dat meteen in. Zo wordt voorkomen dat een veroordeelde in hoger beroep gaat en dieren nog langer gevaar lopen. Tegelijk met het houdverbod kan de rechter ook een gebiedsverbod opleggen, zodat dierenmishandelaars bijvoorbeeld niet in de buurt van stallen of kinderboerderijen kunnen komen.

De ministers willen ook bijtincidenten met honden strenger bestraffen. Het ophitsen van een hond wordt voortaan een misdrijf, de maximale straf gaat van zes maanden naar een jaar.

Parlement moet er nog naar kijken

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State. Daarna moet het parlement zich er nog over buigen. Of de behandeling lukt voor de verkiezingen kan Schouten niet zeggen. “Maar ook als de verkiezingen zijn geweest is het nog een ongelooflijk belangrijk wetsvoorstel.”

Paal en perk

Het voorstel ligt al klaar sinds oktober 2018. Dat het zo lang duurde voor deze wet naar de Raad van State kon, wijt Schouten aan zorgvuldigheid. “Er moest het een en ander voor worden uitgezocht.”

“Alles is erop gericht om het voorstel zo snel mogelijk naar de kamer te sturen,” zegt Schouten nu. “Zodat we hier echt paal en perk aan kunnen stellen.”

ANP