Agenten brengen eenzame vrouw (95) een patatje en knippen haar haren

Agenten in Rotterdam hebben een eenzame hoogbejaarde vrouw afgelopen week de dag van haar leven bezorgd. Ze trakteerden haar op een patatje en knipten haar haren. Ze doen er alles aan een nieuw thuis voor haar te vinden.

“De 95-jarige vrouw is doof, heeft geen familie of vrienden en is ontzettend eenzaam”, schrijft de politie op Facebook. Ze eet weinig tot niets, heeft geen aanspraak en zit elke dag in haar stoel bij het raam naar buiten te kijken. Daar moest verandering in komen, vonden de dienders.

Patatje

Ze bezochten de vrouw, die helemaal opleefde en honderduit praatte. “Het was ondertussen etenstijd en wij vroeg of mevrouw met ons mee wilde eten. Dat wilde ze dolgraag.” Zo gezegd zo gedaan. De vrouw at na 25 jaar weer eens een patatje en had haar bord zo leeg, schrijven de agenten.

Een dag later gingen de agenten weer even langs. “Je zag dat ze dit geweldig vond”, schrijven ze. “Ze vertelde dat ze haar eigen haar had geknipt omdat ze al jaren niet meer naar de kapper kon. Omdat dit niet helemaal goed was gegaan hebben we de schaar erbij gepakt en het kapsel van mevrouw netjes gemaakt.”

Geschikte plek

Omdat duidelijk werd dat ze dringend hulp nodig had, werd direct alles op alles gezet om een nieuwe plek voor haar te vinden. Nog geen dag na de oproep, laat de politie weten dat dat er nauw contact is met de Wijkzorg en dat ze hun best doen een geschikte plek voor de vrouw te vinden.