Eén van de Ruinerwold-kinderen levert honderd uur aan videomateriaal in bij OM

Tijdens de pro forma-zitting rond Gerrit Jan van D., die met zes van zijn kinderen negen jaar lang in totale afzondering op een boerderij in Ruinerwold leefde, bleek dat er zo’n honderd uur aan video-opnames zijn ingeleverd door Jan Zon. Jan was degene die de zaak aan het rollen bracht toen hij wist te ontsnappen en zijn verhaal deed in een kroeg in Ruinerwold.

Wat er precies op die beelden staat, is onduidelijk, maar wel duikt Van D. op de beelden op, en een aantal van zijn kinderen. Of de beelden van belang kunnen zijn in het kader van de zaak tegen van D. en de Oostenrijkse klusjesman Josef B., die regelmatig op de boerderij was gespot door de buren, wordt nog onderzocht.

Lees ook: Verdachte Ruinerwold werkt niet mee aan persoonlijkheidsonderzoek

Seksueel misbruik en mishandeling

Van D. en B. worden onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van Van D. en hij wordt daarnaast nog beschuldigd van mishandeling van zijn kinderen. Twee oudere kinderen, die niet op de boerderij woonden, zou hij seksueel hebben misbruikt.