Eén groot waterballet in de straten van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

Bewoners van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kregen donderdagavond natte voeten. Een lekkage in een waterleiding zorgt op de grens van de twee dorpen al de hele avond voor overlast en wegvallende waterdruk.

Schade

Het water stoomt door de straten en er is een heus waterballet ontstaan. De weg die boven de waterleiding loopt is langere tijd niet open voor verkeer. Uiteindelijk lukt het Drinkwaterbedrijf Oasen om de lekkende leiding af te sluiten. De waterdruk zal snel weer terugkeren.

Het water is bij verschillende woningen naar binnen gelopen. De brandweer pompt het water rondom het lek weg om de schade in de woningen te beperken. Een verzekeringsbedrijf is aanwezig om de schade op te nemen.