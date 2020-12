Een koude en natte jaarwisseling in het verschiet, wellicht een vlokje sneeuw in het zuiden

Vandaag opnieuw een vrij grijze dag met en af en toe regen. Het heeft lokaal nog licht gevroren, maar inmiddels ligt de temperatuur overal boven nul. Hierdoor zijn in het oosten van het land de strooiwagens weer op pad gegaan. Her en der komt nog een opklaringen voor, maar verder is het grijs en vanaf de Noordzee trekken vandaag enkele buien het land binnen. Eerst met name in de kustprovincies, later ook dieper landinwaarts. Dat meldt Weer.nl.

De beste kansen voor wat zonneschijn zijn er vandaag in het westen van het land, waar het tussen de buien door soms nog even mooi opklaart. In het oosten blijft het grotendeels bewolkt. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is meestal matig van kracht. Verder is het vandaag iets minder koud dan gisteren met 5 tot 7 graden.

Ook komende avond en nacht nog een enkele bui langs de kust, mogelijk zit daar wat natte sneeuw tussen. Het koelt af tot iets boven het vriespunt.

Natte oudejaarsdag

Morgen, oudejaarsdag, is het iets kouder en vanuit het zuiden trekt een neerslagzone binnen. Die storing brengt vooral regen, maar in het zuiden is er kans op een beetje sneeuw.

Ook tijdens de jaarwisseling valt af en toe een bui, in het noorden kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond het vriespunt.

Beeld: Ed van Pelt, Julianadorp