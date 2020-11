Een echtheidscertificaat en serienummer zijn geen dingen die je verwacht bij een potje pepernoten. Maar wie de exclusieve, duurste pepernoten ooit koopt, krijgt ze er wel bij. Een potje met tien stuks kost maar liefst honderd euro. En ze zijn ongeveer drie weken houdbaar.

Directeur en eigenaar Oscar de Lange van Van Delft, de Pepernotenfabriek uit Harderwijk, vindt dat een jubileum van 140 jaar erom vraagt om iets speciaals te doen. Daarom vroeg hij sterrenchef Rik Jansma om iets heel bijzonders te ontwikkelen. Dat is zeker gelukt.

De chefkok van restaurant Basiliek uit de Gelderse stad speurde op internet naar exclusieve ingrediënten zoals zoete mandarijn uit Japan, saffraan uit het Midden-Oosten, vanillestokjes van Madagaskar, koffie uit Bali en witte en zwarte truffel uit het Italiaanse Umbrië. De exclusieve pepernoot is tot slot ‘verpakt’ in een laagje bladgoud.

Tien euro veel? Echt niet

Jansma vindt het prachtig dat hij de mooiste spullen uit de hele wereld heeft kunnen halen voor de kleine lekkernij. Tien euro voor één pepernoot vindt hij dan ook niet te veel geld. Volgens de sterrenchef gaat het om de exclusieve beleving.

Directeur Oscar de Lange lijkt daar net iets anders over te denken: “Natuurlijk wil je zoiets wel proeven, maar ze zijn zo mooi om te zien dat het bijna te zonde is om op te eten. Ik zou ze kopen en in de kast zetten. En ze zijn luchtdicht verpakt, dus ze gaan echt niet schimmelen.”

Nog een potje bemachtigen wordt wel heel lastig. “Vanaf vrijdag zouden ze te koop zijn in onze webshop, maar ze zijn eigenlijk al zo goed als op. En we gaan er ook niet meer maken. We hebben veertig pakketten en daar laten we het bij. Het gaat om een limited edition.”

