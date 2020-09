Duizenden ganzen zorgen voor overlast bij Veluwse boeren: 'Geen vogel die hier thuis hoort'

Een paar ganzen in een weiland is een leuk gezicht, maar een paar duizend… daar zijn de melkveehouders op de Veluwe niet blij mee. Ieder jaar komen er meer vogels bij en dit gaat ten koste van de grond. De ganzen eten het gras en poepen vervolgens overal. De boeren willen dat dit wordt aangepakt.

“De gans is geen vogel die hier thuis hoort. Een paar ganzen zijn leuk, maar een paar duizend niet”, vertelt boer Jaap Vlijm aan Hart van Nederland. Sinds 1977 heeft hij een veehoudersbedrijf, maar niet eerder zag hij zoveel ganzen bij elkaar komen. Zijn grond wordt door de vogels geruïneerd.

Al horen ze volgens Vlijm hier niet thuis, ze voelen zich wel erg thuis op zijn land in het Gelderse Nunspeet. Normaal komen ze in de winter, maar na jaren is het gebied voor de dieren zo begroeid dat ze het hele jaar door kunnen blijven en beschermd broeden. De vogels eten zijn gras op en laten vooral veel poep achter. Dit gaat ten koste van de koeien die op het land staan. De schade is inmiddels opgelopen tot 20.000 euro.

Eieren schudden

De oplossing? Het ‘schudden’ van de ganzeneieren, waardoor ze zich minder snel voortplanten. De eieren in het nest worden dan geschud waardoor ze niet uitkomen. Een ei wordt in het nest gelaten, waardoor het dier toch kan blijven broeden. Dit beleid wordt gevoerd in Gelderland. Maar de ganzen komen vanaf het Veluwemeer, in de provincie Flevoland, waar een ander beleid wordt gevoerd. De eieren mogen daar niet worden geschud, maar de ganzen mogen wel worden afgeschoten.

Eenduidig beleid

Dat de provincie Flevoland niet meedoet en niet hetzelfde beleid voert, vindt SGP-raadslid Gerrit Polinder maar raar: “Als dat beleid niet hetzelfde is, blijven de ganzen maar komen.”

“Als ik mijn koeien bij de buurman loslaat, heb ik ook een probleem”, zegt Vlijm. Daarbij vult de veehouder aan dat het schudden van de eieren diervriendelijker is dan het afschieten van de vogels, zoals dat in Flevoland nu gebeurt.

Polinder pleit daarom samen met de gedupeerden voor een eenduidig beleid waarmee het ganzenprobleem kan worden opgelost. “Het is niet alleen voor de agrarische sector, maar ook voor de recreatie. De ganzen poepen in het water bij het nabijgelegen strandje en hier komen veel watersporters en kleine kinderen.”