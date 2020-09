De politie is op zoek naar een man die op het strand bij Sint Maartenszee een Duitser op zijn hoofd sloeg met een golfclub.

Het incident gebeurde maandagmiddag ter hoogte van strandpaviljoen NewZuid. Een Duits echtpaar maakte een strandwandeling met hun twee aangelijnde honden. Een loslopende hond, die leek op een Amerikaanse Stafford, liep op hen af en probeerde de aangelijnde honden te bijten. De Duitse man duwde de hond met een stok bij zijn honden weg en dat was kennelijk tegen het verkeerde been van de eigenaar van de Stafford. Die werd woest en mepte de Duitser met een golfclub tegen het hoofd. Hoe het slachtoffer het maakt, is onbekend.

Signalement

De dader is nog niet gepakt dus heeft de politie zijn signalement verspreid. Het gaat om een blanke maar zeer gebruinde man van rond de veertig jaar, met een “sportief uiterlijk”. Hij was samen met een ongeveer 40-jarige vrouw in een topje.

Getuigen die het incident hebben gefilmd of gefotografeerd worden verzocht contact op te nemen met de politie.