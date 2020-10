Duitse koopjesjagers bleven zaterdag weg uit grenssteden

De grenssteden met Duitsland kregen zaterdag niet, zoals werd gevreesd, te maken met grote drukte door Duitse koopjesjagers. In Enschede was het “relatief rustig”. Vooral ook omdat Duitsland zelf de meeste regio’s in Nederland als risicogebied heeft bestempeld. Het slechte weer speelde hier mogelijk ook een rol, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Ook steden als Venlo en Roermond zagen weinig Duitse dagjesmensen. In Heerlen was het op de parkeerplaatsen rond de meubelboulevard wel drukker door vooral Duitsers uit de regio Aken.

Steden als Venlo, Winterswijk en Enschede hadden de Duitsers vrijdag opgeroepen niet te komen zaterdag. In Duitsland wordt zaterdag de hereniging herdacht dertig jaar geleden van de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland. Traditioneel steken op 3 oktober tienduizenden Duitsers de grens over om in Nederland te shoppen. Dat leidt tot grote drukte in de grenssteden. De oproep om weg te blijven lijkt effect gesorteerd te hebben.

Rustig

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Zuid-Limburg is het zaterdag rustig gebleven in dit deel van Limburg. “Het is hier niet buitensporig druk geweest”, zei ze. Ook in Oost-Gelderland was het rustiger dan normaal. “Er is goed gehoor gegeven aan de oproep om niet te komen”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Roermond droeg in de winkels in de binnenstad 2 op 5 mensen een mondkapje. In het bij Duitsers populaire Designer Outlet in Roermond gold een mondkapjesplicht. Die werd volgens de woordvoerder goed nageleefd.

