Veel kinderen kijken al maanden uit naar hun zomerkamp. Maar het is nog maar de vraag of die allemaal ook door kunnen gaan. Omdat er bij de organisaties nog veel onduidelijk heerst hebben zij gezondheidsminister De Jonge een brief gestuurd.

De organisaties willen duidelijkheid over of de kampen deze zomer door kunnen gaan of niet. ”We doen dit vanuit het belang van duizenden kinderen”, aldus Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland.

‘Iets om naar uit te kijken’

Scouting Nederland is een van de organisaties die de brief heeft gestuurd. Naast Scouting Nederland is de brief ook verstuurd vanuit Steunpunt Kindervakanties, Jantje Beton, NUSO en YMCA Nederland. Ze zeggen in de brief dat voor kinderen en jongeren het kamp het hoogtepunt van het jaar is. “We moeten langzamerhand gaan besluiten wat we deze zomer kunnen doen voor tienduizenden kinderen die op zomerkamp willen.”

Boersma legt aan Hart van Nederland uit dat het belangrijk is voor kinderen om op zomerkamp te gaan, omdat ze dan iets hebben om naar uit te kijken. ”Kinderen gaan bijvoorbeeld op zeilkamp, ponykamp, of sportkamp. Daar kunnen ze zich met dingen bezighouden die ze leuk vinden en lekker buiten zijn.” Daarbij zijn ze fysiek bezig, leren ze verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.

‘Niet bang dat coronavirus zich verspreidt op kamp’

Jasper (14), Isa (12), en Minke (9) uit Kesteren zijn al sinds maart niet meer bij hun scoutingvereniging geweest. Ze hopen in ieder geval dat ze deze zomer op scoutingkamp mogen. Al jaren gaan ze iedere zomer een week weg met scoutingvereniging Jhr. Schimmelpenninckgroep uit Rhenen.

Moeder Corine Druijff zegt tegen Hart van Nederland dat ze niet bang is dat het coronavirus zich verspreid op een zomerkamp. ”Ik heb er vertrouwen in dat de scouting rekening houdt met de afstand. Ze zijn zo creatief in het bedenken van alles. Ik laat mijn kinderen lekker naar kamp gaan.”

De drie kinderen krijgen nu online opdrachten mee van hun scoutingvereniging. Als ze de opdracht uitvoeren moeten ze daar een filmpje van maken en opsturen. Zo is ze bijvoorbeeld gevraagd om een zo hoog mogelijke toren te bouwen of om hun das na te maken met groenten en fruit.

1,5 meter afstand-zomerkamp

Dinsdagmiddag had Boersma het eerste telefonisch gesprek met het ministerie. ”Het belangrijkste is duidelijkheid. Ik proef de bereidheid om stappen te zetten”, zegt hij. ”Als de kampen niet door mogen gaan, is dat heel jammer. Maar dan is het in elk geval helder.”

Mochten de zomerkampen doorgaan met de regel dat 1,5 meter afstand behouden moet worden, dan denkt Boersma eraan om minder kinderen tegelijkertijd naar een kamp te laten gaan. Daarnaast denkt hij er ook aan om de duur van de zomerkampen te verkorten. “Maar we moeten ook nadenken over of het nog meerwaarde heeft als we te veel moeten aanpassen.”