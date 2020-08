Drukte bij wadloopcentra wegens toerisme in eigen land

Wadlopen wordt steeds populairder en is daarnaast ook de ultieme verkoeling op een bloedhete dag. Dat merken ook de wadloopcentra, want de aanmeldingen stromen binnen.

Bestuurslid Wiebe Kloppenburg van het wadloopcentrum merkt dat het erg druk is bij de tochten. Normaal gesproken gaan mensen in groepen van 30 man lopen, maar door de enorme vraag zijn dat nu 35 man per groep geworden.

Volgens de Kloppenburg zitten de hotels en campings in Friesland propvol met Hollanders. Die willen allemaal wat speciaals doen en in dit geval is dat wadlopen. “Mensen zijn nu meer gericht op dagjes uit en dat merken wij ook.”

‘Niet zonder gevaren’

Hoewel wadlopers gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, is het niet zonder gevaren. Volgens Wiebe Kloppenburg van het centrum is het ‘linke soep’ als je niet weet wat je moet doen. “Je hebt soms onverwachte dingen met slik en komt voor diepe geulen te staan.” Als je dan per ongeluk de verkeerde kant op loopt, kun je volgens Kloppenburg helemaal vastlopen. “En krijg je hetzelfde idee als mensen op het strand die in een mui terecht komen.”

Op hoge gympen lopen de wandelaars over het wad. “Dit zijn de kledingvoorschriften: hoge gympen! Anders zit je vast en verlies je ze.” Wandelaars moeten ook niet vies zijn van een beetje modder. “Sommige mensen gillen in het begin wel, maar tijdens de tocht zijn ze dat vergeten. Je ziet het: ze hebben er plezier in!”