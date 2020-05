Druk in treinen naar Zandvoort en lange files voor outlet Roermond

Het is druk op verschillende plekken in Nederland op deze pinksterzondag. De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen reizigers in de trein naar Zandvoort. “We zien de drukte toenemen in de treinen naar Zandvoort”, twitterde de NS. Ook voor de outlet in Roermond staan lange rijen en files.

Een NS-woordvoerder laat weten dat op de stations op het traject naar Zandvoort wordt gewezen op de drukte in de treinen. “En op het station van Haarlem wordt de reizigers geadviseerd waar ze het beste kunnen instappen. Dat doen we om de reizigers zo goed mogelijk te spreiden.” Het bedrijf waarschuwt mensen “voor uw veiligheid en die van onze medewerkers: houd 1,5 meter afstand.”

Files voor outlet Roermond

Ook het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond is populair. Op de N280 in Roermond is zondagmiddag een file ontstaan door wachtende Duitse auto’s. Ze worden tegengehouden vanwege de drukte daar, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

In het DOC mogen niet meer dan 3000 bezoekers binnen. Dat aantal is al geruime tijd bereikt. Anders dan met Hemelvaart moeten mensen niet in rijen voor de ingangen wachten tot er weer ruimte vrijkomt. Dit keer moeten bezoekers in hun auto blijven wachten. “Auto’s mogen niet het terrein op als het maximum aantal bezoekers bereikt is. En dat leidt tot een file”, aldus de woordvoerder.

"Het mag best druk zijn, als je maar 1,5 meter afstand houdt" : citaat Mark Rutte @MinPres @gertiedriessen netjes in de rij en file bij Designer Outlet #Roermond #corona pic.twitter.com/8zBLFhdcu7 — Franky Degener (@FrenkDegener) May 31, 2020

Alleen noodzakelijke reizen

De kust is een trekker met dit soort pinkster- en weekenddagen met mooi weer. De NS blijft het zeggen: treinen zijn voor mensen voor wie het noodzakelijk is om te reizen. “Blijf thuis, de trein is even geen uitje. Dit geldt ook voor de bussen die rijden tijdens werkzaamheden aan het spoor. Ga goed voorbereid op reis en plan uw reis kort voor vertrek.”

Het dragen van een mondkapje in de trein is vanaf maandag, 1 juni, verplicht.

Amsterdam-Haarlem-Zandvoort: we zien de drukte toenemen in de treinen naar Zandvoort. Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Houd 1,5 meter afstand. #asdhlmzvt — NS online (@NS_online) May 31, 2020

ANP/Redactie