Drukte in Roermond en Venlo, veel Duitsers komen dagje shoppen

In Roermond en Venlo was het zondag behoorlijk druk. Met name veel Duitsers waren in de binnenstad van Venlo en de Designer Outlet in Roermond. Met name in Venlo was het té druk, zei burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo zondagavond op de regionale omroep L1.

Op sociale media spreken veel mensen hun verbazing uit over de drukte. “Was te verwachten dit domme gedrag. Versoepeling doet domme mensen denken dat alles weer kan”, schrijft Ronald. “Heel Duitsland lijkt uit te lopen”, merkt een andere Twitteraar op.

Vandaag in Venlo. De Duitsers waren weer volop aanwezig. pic.twitter.com/pHBuXO1EbQ — Lars van der Sande ☣️ (@sande_lars) May 17, 2020

Roel Gubbels laat weten het ‘niet normaal’ te vinden hoe druk het zondag was in de outlet in Roermond. “Zeer onverantwoord hoe vol het daar was met Duitsers, Duitsers en nog eens Duitsers. Donderdag is het Hemelvaart, traditiegetrouw loopt het dan helemaal vol met onze oosterburen.”

Ondertussen in het Outlet Center te Roermond. pic.twitter.com/4xVrinw1P8 — Michonnet (@Michonnet) May 17, 2020

Roermond vreest voor Hemelvaart

Voor de Veiligheidsregio Limburg Noord vormt deze drukte aanleiding om maandag bij elkaar te komen en maatregelen voor Hemelvaartsdag te bespreken. Hemelvaartsdag staat in Roermond en Venlo te boek als “Duitse Dag”, de dag waarop grote aantallen Duitsers naar beide steden komen om er inkopen te doen en de recreëren. “Ik denk dat we donderdag heel goed moeten kijken hoe wij de binnenstad beheersbaar moeten maken”, zei Scholten. “Ik verwacht een hoop Duitse kooptoeristen.”

Maatregelen die genomen zouden kunnen worden is het gereguleerd doorlaten van mensen in bepaalde straten of het afsluiten van straten, aldus Scholten. Hij zei geen mogelijkheden te hebben om Duitsers te ontmoedigen naar beide steden te komen. “Vandaag waren er heel veel Duitse kooptoeristen, vandaag was echt wel een soort generale repetitie voor donderdag. Dat betekent wel dat we echt maatregelen moeten gaan nemen”, aldus Scholten.