Extreem druk bij de voedselbank, maar ook veel hartverwarmende acties

Het aantal mensen dat moet aankloppen bij de voedselbank door de coronacrisis zal verder stijgen. Dat is de verwachting van Voedselbanken Nederland. De organisatie bereidt zich voor op een eventuele groei van 50 procent.

Het aantal klanten dat een beroep doet op de voedselbank is sinds vorig jaar met bijna tien procent gegroeid, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 45 procent. Vooral in de grote steden hebben de voedselbanken het druk. In de periode januari tot en met juni 2020 maakten 120.000 mensen gebruik van voedselhulp. In heel 2019 waren dat er 150.000.

Kerstactie

Vooral in deze tijd van het jaar komen veel mensen in actie voor de voedselbank. Ook de brandweer Zaanstreek-Waterland zorgt voor een extraatje. Voor het derde jaar op rij organiseren ze een kerstactie. Ze roepen mensen op voedsel te doneren en te brengen bij de kazernes. De kazerne in Spijkenisse staat inmiddels vol met voedsel.

Teamleider Andr√© Siebeling organiseert de actie. “Normaal doen mensen bij een calamiteit een beroep op ons. Nu doen we een beroep op hen.”