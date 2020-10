De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag tijdens het blussen van een brand in een houten keet in het Limburgse Weert een drugslab ontdekt. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brand in de keet aan de Kraanweg werd even na 23.30 uur ontdekt. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er “flinke explosies” geweest in het pand van acht bij tien meter dat in een buitengebied ligt.

Tijdens de brand zijn volgens de zegsman meerder kunststofvaten leeggelopen, waarin vloeistoffen hebben gezeten die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Rond 02.00 uur werd door de brandweer het sein brand meester gegeven.

Mogelijk slachtoffers

Het is niet duidelijk af er mensen aanwezig waren in de keet. Ook is onbekend of er slachtoffers zijn gevallen. “Vanwege de aanwezigheid van chemicaliën is het te gevaarlijk om de puinhopen te betreden”, aldus de woordvoerder. De brandweer verwacht dat in de loop van de ochtend definitief duidelijk of er slachtoffers zijn.

De houten keet is ingestort. Ook zijn er gasflessen met propaan en butaan op het terrein gevonden. Er is volgens de woordvoerder geen gevaar voor de omgeving. De politie heeft het gebied afgezet en bewaakt het. In de ochtend gaat het onderzoek verder.

Tekst: ANP

Beeld: Track ’88