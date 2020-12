Groot drugslab ontdekt in Tilburgse flat, had catastrofale gevolgen kunnen hebben voor woonwijk

De politie in Tilburg heeft een drugslab ontdekt in een appartementencomplex aan de Sibeliusstraat. In een woning werden spullen gevonden om amfetamine te maken en allerlei grondstoffen. Het lab werd op tijd ontdekt, want volgens politie had het “zomaar catastrofale gevolgen kunnen hebben”.

Het grote amfetaminelab werd gevonden na de aanhouding op woensdag van een man die drugs bij zich had. Na speurwerk werd de woning gevonden waar het drugslab zich in bevond.

Explosiegevaar

In de regio West-Brabant heeft de politie de handen vol aan amfetaminelabs in buitengebied, maar het is schrikken dat het nu ook midden in de stad gebeurt. “Het is opvallend dat het in een woonwijk is,” vertelt een politiewoordvoerder, die de gevolgen voor de omgeving vreest. “Door de vluchtige stoffen in combinatie met verhitting had het kunnen exploderen.”

Naast de man die is aangehouden en nog steeds vastzit, is de politie ook op zoek naar minstens nog een betrokken persoon. Ook loopt er een onderzoek naar de eigenaar of verhuurder van de woning.

Het is een appartement omringd door andere appartementen. Dat had zo maar catastrofale gevolgen kunnen hebben. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) December 10, 2020

250 kilo vuurwerk

Voor omwonenden is het al de tweede keer in korte tijd dat ze worden geconfronteerd met explosiegevaar in hun flatgebouw. Vorige week werd in totaal zo’n 250 kilo vuurwerk in een garagebox gevonden. Er werden onder andere 264 cobra’s, tachtig shells en zes grote flowerbeds aangetroffen.

Lees ook: Grote hoeveelheid vuurwerk gevonden in Tilburgse woning en garagebox