Drugscriminaliteit en mensenhandel: open grenzen zorgen voor extra druk bij Marechaussee

Na een aantal relatief rustige maanden schaalt de Marechaussee na het openen van de grenzen en het begin van de vakantieperiode weer flink op. Door de toename van het vliegverkeer is ook het aantal opgepakte criminelen op luchthaven Schiphol flink gestegen. Verlaten koffers van vakantiegangers zijn ook weer dagelijkse kost.

Met de geopende grenzen met België en Duitsland neemt ook het criminele verkeer via de weg met Nederland weer toe. “De afgelopen maanden hebben we meerdere keren controles langs de Duitse grens gedaan om mensen te ontmoedigen om naar Nederland te komen”, zegt woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. “We zien de afgelopen weken weer een toename in het criminele grensverkeer. Vooral op het gebied van drugscriminaliteit en mensenhandel.”

Vergeetachtige vakantiegangers

De marechaussee heeft z’n handen niet alleen vol aan criminelen. Ook vergeetachtige vakantiegangers zorgen voor meer werk. Daar weet coördinator speurhonden Rick van Vulpen alles van. Samen met een hond controleert hij geregeld achtergebleven koffers. “De mensen zijn druk met van alles en vergeten dan een van hun drie koffers. Dat is voor ons verdacht”, zegt Van Vulpen. “Dan stellen wij met de hond een onderzoek in. Die kan aan de buitenkant al ruiken wat erin zit.”