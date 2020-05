Hun droomhuis ging in vlammen op, toch hopen Tobias en Eva nog op de sleutel

Een maand nadat Tobias de Groot en zijn vriendin Eva Boelens hun droomhuis in vlammen zagen opgaan, zijn ze enigszins bekomen van de schrik. Op het moment dat er in de woning in Arnhem brand ontstond, hadden zij de woning al gekocht, maar nog geen sleuteloverdracht gedaan. De sleutel hopen ze nog altijd te krijgen.

“Het was heftig. En nu nog steeds”, vertelt Tobias aan Hart van Nederland. Het huis dat hij kocht is onbewoonbaar verklaard. Het staat er nog, maar moet gesloopt worden. Voor Tobias en Eva is de locatie van het huis (aan de Laan van Klarenbeek) nog altijd hun droomlocatie.

‘Blijft een prachtige plek’

De koopovereenkomst van het stel met de verkoper van het huis bestaat nog altijd. “Maar we zijn geen eigenaar geworden”, legt Tobias uit. “Dat doe je bij de notaris. Voordat je dat doet inspecteer je altijd de woning of die nog in zelfde staat is als tijdens de bezichtiging.” Dat was logischerwijs niet het geval.

Tobias en Eva zouden dan ook onder de koopovereenkomst uit kunnen, want het huis kan niet op de juiste manier geleverd worden. Maar dat willen ze helemaal niet. “Het blijft een prachtige plek en er zal weer een huis moeten worden gebouwd op die plek. Er moet iemand gaan wonen.”

Het stel hoopt het afgebrande huis en de bijbehorende grond voor een klein prijsje alsnog te kunnen kopen. “Dan gaan we zelf een huis bouwen. De vraag is wel of we dat kunnen betalen. Onze hypotheek was natuurlijk gebaseerd op een huis dat niet meer bestaat. Ik heb geen idee wat het kost om een huis te bouwen.”

“We kunnen alleen maar dromen”, aldus Tobias. Het is een spannende tijd voor de Arnhemmer en zijn vriendin. En dan moeten ze op 6 juli ook nog eens uit hun huidige woning. Die hadden ze namelijk al verkocht.

Nieuw huis

Het jonge stel, dat een zoontje heeft van 1,5, is daarom heel blij dat ze maandag een huurcontract hebben getekend voor een knusse tijdelijke woning. “Dat is een hele geruststelling”, laat Tobias weten. Ook op andere vlakken hebben hebben ze meevallers: de reeds bestelde keuken en badkamer voor in het nieuwe huis hebben ze kosteloos kunnen annuleren. Het stel, beide werkzaam in het onderwijs, prijst zich ook gelukkig dat ze niet zijn geraakt door de coronacrisis. “Dan konden we ons droomhuis sowieso vergeten.”

De komende periode moet blijken of Tobias en Eva het huis alsnog kunnen kopen, onder hernieuwde voorwaarden. “De eigenaar moet willen, de prijs moet goed zijn en ook de rentepercentages moeten meewerken. Het kan nog wel maanden duren voor al die variabelen gunstig zijn”, beseft Tobias. “Dan ook nog maanden voordat de sloop geregeld is, er bouwvergunningen zijn verleend en een plan is gemaakt voor het nieuwe huis.” En dan moet de bouw van dat droomhuis nog beginnen.

Eigenaar langer vast voor brandstichting

Het huis aan de Laan van Klarenbeek is vermoedelijk in brand gestoken. Vlak na het blussen van de vlammenzee hield de politie een 60-jarige verdachte aan. Naar verluid gaat het om een van de eigenaars van het huis.

De eigenaars, twee broers, zouden een conflict hebben gehad over de verkoop van het huis dat ze geërfd hebben van hun ouders. Uiteindelijk bepaalde de rechter dat het huis verkocht moest worden.

De 60-jarige verdachte zit al meer dan een maand in voorarrest. Die hechtenis is met nog eens 90 dagen verlengd, heeft de raadkamer van de rechtbank in Gelderland besloten.