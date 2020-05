Dronken man met rijverbod richt ravage aan na achtervolging in Amsterdam

De politie hield dinsdagnacht in Amsterdam een automobilist aan die te veel had gedronken. Hij kreeg een rijverbod, maar stapte een paar uur later weer in de auto en richtte een enorme ravage aan. Zeker drie geparkeerde auto’s zijn vernield.

Op een foto van de politie is te zien wat de man heeft aangericht op de kruising van de Burgemeester Vening Meineszlaan met de Jacob Melkmanstraat in Amsterdam.

Ravage

De schade is niet mals bij de geparkeerde auto’s: bumper eraf, ruiten gesneuveld, kapotte achtergevel en onderdelen van de buitenkant van de auto’s ligt verspreid op de straat. Ook de auto van de dronken bestuurder is flink beschadigd.

Het begon allemaal toen de man dinsdagnacht staande werd gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed. Na een controle bleek dat hij te veel had gedronken. Dat leverde hem een tijdelijk rijverbod op.

Maar de man was hardleers, zo schrijft de politie in een bericht op Facebook. ‘Luttele uren’ later kroop hij wederom achter het stuur. Een politieagent zag dat hij ook nu weer met hoge snelheid reed.

Volle snelheid door de stad

De achtervolging werd ingezet. Nog steeds onder invloed reed de automobilist op volle snelheid door de stad, op de vlucht voor de politie. Op een kruising in Amsterdam-West verloor de bestuurder de macht over het stuurt. Hij crashte en raakte daarbij de geparkeerde auto’s.

De dronken man probeerde nog te voeten te ontkomen aan de politie, maar kon snel worden ingerekend. Hij raakte bij de crash gewond en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt, meldt de politie.

Foto: politie Amsterdam