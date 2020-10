Dronken bestuurster verliest macht over het stuur en slaat over de kop in Oudenbosch

Een dronken automobiliste heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ravage veroorzaakt op de Molenstraat in het Brabantse Oudenbosch. Ze verloor op een bepaald moment de macht over het stuur, raakte een geparkeerde auto en sloeg vervolgens over de kop.

Nadat de auto ondersteboven lag schoof het voertuig nog meters door en raakte nog twee andere voertuigen.

Niet gewond, wel aangehouden

De dronken vrouw is nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrouw is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Beeld: SQ Vision