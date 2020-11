Dronken bestuurder met vuurwapen in auto aangehouden in Terheijden

In het Brabantse Terheijden is in de nacht van zaterdag op zondag een slingerende automobilist van de weg gehaald. De bestuurder bleek een bekende van de politie en had al aardig wat op zijn kerfstok.

Agenten zagen tijdens een controle een slingerende auto op de Zeggelaan rijden waarop de wagen aan de kant werd gezet. De bestuurder bleek een bekende van de politie: de man werd namelijk voor de negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Bovendien zat de automobilist dronken achter het stuur. Als klap op de vuurpijl werd er ook nog een vuurwapen in de auto gevonden. De politie heeft de inzittenden aangehouden. De wagen is later weggesleept.

Beeld: Politie