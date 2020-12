Dronken automobilist gereanimeerd na aanhouding in Den Haag

In Den Haag is vrijdag een man onwel geworden nadat hij gearresteerd werd. De politie heeft hem moeten reanimeren.

De 39-jarige man uit Polen zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden op de Ellekomstraat. De politie had het vermoeden dat hij onder invloed van drugs of alcohol een auto wilde besturen.

Bij zijn aanhouding werd hij onwel en startte de politie direct de reanimatie. Met spoed werd hij vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij opgenomen.

ANP

Beeld: Regio15