Driekwart van de Nederlanders vindt net als Rutte dat de coronaregels beter moeten worden nageleefd

De meeste Nederlanders zijn het eens met de uitspraken die premier Mark Rutte dinsdagavond in de persconferentie deed over het naleven van de coronaregels. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 leden van het Hart van Nederland-panel. Rutte vindt dat we de regels beter kunnen naleven als we naar de supermarkt gaan, vrienden uitnodigen en er wordt volgens hem nog steeds niet genoeg thuisgewerkt.

76 procent van de ondervraagden geeft de premier helemaal gelijk. Zij denken dat we met zijn allen nog een tandje bij moeten zetten om het aantal besmettingen omlaag te brengen. 20 procent vindt dat we het nu goed genoeg doen.

Niet op familiebezoek

Sommige mensen zien zelfs de voordelen van al die maatregelen wel in. 15 procent van de ondervraagden vindt het wel fijn om dit jaar makkelijk onder het familiebezoek met de kerstdagen uit te komen. Een meerderheid, 53 procent ziet er tegenop om kerst dit jaar anders te moeten vieren. “Ik ben tijdens de kerst eenzaam en alleen en dat is wel een heel groot dieptepunt,” zegt iemand.

Een deel geeft ook aan zich niet eens heel erg aan te hoeven passen. “Ik vier kerst gewoon als anders omdat het binnen de regels past. Heel fijn,” aldus een deelnemer. 17 procent is van plan om met kerst alle regels aan zijn laars te lappen en de feestdagen hetzelfde te vieren als ieder jaar.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.