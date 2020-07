VIDEO: Drie mannen aangehouden na mogelijke schietpartij in Arnhem

De politie heeft woensdagochtend in Arnhem drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mogelijke schietpartij. Er zijn schoten gehoord, maar niemand raakte gewond.

Hoe de vork precies in de steel zit is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn in de buurt van het mogelijke schietincident ook ramen ingeslagen bij een auto en een woning en is er wellicht sprake van een wraakactie. De politie hoopt dat getuigen zich melden.

Tweede schietpartij

Afgelopen dinsdag was er in Arnhem ook al een schietpartij, maar dan in een woning. Daarbij kwam een vrouw van 31 om het leven. Later werd een man opgepakt. De politie houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer.

