Drie jonge tieners opgepakt na bedreigen flatbewoner met machete in Rotterdam

Drie jonge tieners zijn aangehouden in verband met de bedreiging van een bewoner van een flat in Rotterdam-Zuid met een machete. Dat is een kapmes bedoeld om begroeiing mee weg te kappen. Het gaat om jongens van 13, 14 en 15 jaar, meldt de politie maandag.

Een bewoner van een flat aan Ogierssingel is zondagmiddag bedreigd met een machete toen hij jongens die overlast veroorzaakten, wegstuurde van de galerij. De politie heeft drie jongens aangehouden. https://t.co/goMSeevUOa — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 8, 2020

Dreiging gefilmd

De bedreiging is door een buurman van de bedreigde man gefilmd. Dat gebeurde zondagmiddag bij een galerijflat aan de Ogierssingel, nadat de man een groep overlastgevende jongens had gevraagd weg te gaan.

Toen hij dat verzoek luidkeels herhaalde, trok een van de jongens een machete uit zijn broekspijp. Omdat een buurman het tafereel stond te filmen, maakte het drietal zich uit de voeten.

Gealarmeerde agenten hielden twee jongens van 13 en 15 jaar aan, maar zij pleegden wel verzet. Een van de politiemensen raakte daarbij lichtgewond.

Dader herkend op de beelden

De derde verdachte, die de machete zou hebben vastgehouden, werd aan de hand van beelden herkend en kon later thuis worden aangehouden. De 14-jarige Rotterdammer was niet meer in het bezit van het kapmes. Een zoektocht in de omgeving, onder meer in een waterpartij, leverde niets op.

ANP