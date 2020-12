Drie auto's in vlammen door brandstichting in twee verschillende straten in Zwolle

Een onrustige nacht in Zwolle: bij twee meldingen van autobranden in Zwolle zijn in totaal drie auto’s in brand gestoken. Opmerkelijk detail is dat bij een van de twee meldingen er twee auto’s afzonderlijk van elkaar in brand waren gestoken.

De brandweer kreeg eerst een melding rond 00.25 uur op de Morra in de Zwolse wijk de Aa-landen. Ter plaatse aangekomen bleken daar twee auto’s in brand te staan, afzonderlijk van elkaar. Tussen de twee voertuigen zat een afstand van nog een 30 meter. De politie ondernam een eerste bluspoging, de brandweer kon daarna (na)blussen om zo te voorkomen dat beide auto’s volledig afbrandden. Ondanks de pogingen om het vuur te bedwingen vatte een naastgelegen auto ook vlam.

Jerrycan

Een kleine twee uur later kwam er een nog melding binnen van een autobrand. Dit keer op het Simon van Slingelandtplein. Ter plaatse bleek dat daar ook een auto vlam heeft gevat. De brandweer kon eveneens door snel ingrijpen voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

De politie heeft bij de brand aan het Simon van Slingelandtplein een jerrycan meegenomen. Alhoewel deze jerrycan volgens een buurtbewoner wel bij een naastgelegen perceel hoorde, zat er wel een flinke hoeveelheid brandstof in.

Golf van geweld

Zwolle heeft sinds september 2019 te maken met een golf van geweld, wat gelinkt zou zijn aan de drugshandel in de onderwereld. Er zijn in anderhalf jaar tijd een flinke hoeveelheid autobranden gesticht, waar veelal een link te leggen was aan personen in de drugshandel.

Beeld: SPS Media