Drenthe is de kampeerkampioen van Nederland: zelfs Julia (10) heeft al haar eigen caravan

Mensen in Drenthe zijn de kampeer-kampioenen van Nederland. De Bovag heeft uitgerekend dat bijna één op de vijf gezinnen uit die provincie een caravan of camper heeft. Het kamperen wordt er vaak al met de paplepel ingegoten. Bijvoorbeeld bij de 10-jarige Julia Huisman uit Peize, vlak onder Groningen. Net als haar vader heeft ze haar eigen sleurhut, die ze nog achter haar fiets kan hangen ook.

“Ik kan lampjes aandoen”, demonstreert Julia. “Hier heb ik twee bankjes en een tafeltje. En dit zijn de gordijnen met een mooi lintje, die heeft mijn oma gemaakt. Ik ga er niet echt mee op vakantie, maar slaap soms wel in de achtertuin. En een paar keer binnen.”

Zelf ontworpen

Vader Herwald knutselde de mini-caravan in elkaar. “Julia kwam vorig jaar met het idee. ‘Pap, ik wil een caravan hebben’. Dus ik vroeg hoe ze dat voor zich zag. Toen heeft ze een schetsje gemaakt, voor een caravan achter haar fiets.” Herwald bracht het ontwerp tot leven, tot op de sticker met het merk na.

Zelf gaat de familie ook regelmatig met de caravan op reis. Het idee voor Julia’s mini-caravan ontstond dan ook tijdens een vakantie in Italië, vertelt Herwald. “De kinderen vinden het leuk. Dus dan is het voor de ouders ook leuk. Ze zeggen dat één op de vijf gezinnen in Drenthe een caravan heeft. In ons huis nu dus zelfs één op de twee gezinsleden.”

Coronaproof met de caravan

De Bovag constateert dat in coronatijd heel veel jonge gezinnen een camper of caravan aanschaffen. “De ouders denken met weemoed terug naar hun eigen vakanties als kind”, aldus Tom Huyskens. “En zij brengen dat kampeervirus dan vanzelf weer over op hún kinderen.”

Volgens Huyskens van de Bovag is erop uit met de caravan een ideale vorm van coronaproof vakantie vieren. “Want je zit in je eigen bubbeltje. Je haakt hem aan, je gaat op weg en je hebt je eigen huisje bij je. Mensen passeren bij een ontbijtbuffet hoeft niet. Je zorgt zelf voor je maaltijd, en als het ergens te druk wordt, ga je gewoon ergens anders naar toe.”

Natuur en ruimte

Vooral in Noord- en Oost-Nederland staan relatief veel kampeermiddelen geregistreerd, terwijl Randstedelingen fors minder caravans en kampeerauto’s bezitten dan het landelijk gemiddelde van 11,4 procent. Na Drenthe volgen Friesland (ruim 17 procent) en Overijssel (15,5 procent) als provincie met het hoogste percentage aan bezit van caravans of kampeerauto’s. In Zuid-Holland heeft nog geen acht procent van de meerpersoonshuishoudens zo’n vakantievoertuig.

“Mensen in het noorden van het land groeien al op met natuur om zich heen”, aldus Huyskens. “Daar is ook meer ruimte. In bijvoorbeeld de Randstad is het ook een stuk lastiger om je caravan te stallen, zeker op eigen terrein.”